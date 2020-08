Franca Valeri è morta, aveva da poco compiuto 100 anni (Di domenica 9 agosto 2020) È morta Franca Valeri. L'attrice e drammaturga italiana, che lo scorso 31 luglio aveva compiuto 100 anni, è scomparsa a pochi giorni dagli omaggi che il mondo dello spettacolo le aveva riservato per il compleanno a cifra tonda. Icona dello spettacolo e della cultura nazionale, protagonista al cinema e in teatro, verrà ricordata dai cari in forma privata. La camera ardente, allestita al Teatro Argentina di Roma, sarà aperta domani, lunedì 10 agosto, dalle ore 17 alle 20.Per celebrare il genio artistico di Franca Valeri, Rai 1 ha deciso di trasmettere lo speciale di Techetecheté dedicato ai cent'anni dell'attrice, andato in onda lo scorso 31 luglio. L'appuntamento è ... Leggi su blogo

Corriere : ?? È morta Franca Valeri - espressonline : Addio #FrancaValeri un secolo in avanti. Di @dondibea - chedisagio : ?? E da grande attrice, esce di scena con classe e in silenzio. Addio, grande Franca È morta Franca Valeri, avev… - volpe_peppe : RT @NFratoianni: Oggi ci ha lasciato Franca Valeri, una grande donna, un'icona e avanguardia della cultura italiana, nonché attivista di pr… - ElySiosopulos : Improvvisamente ho novant'anni. Ho un telefono, anche due, che suonano, delle idee che mi tengono sveglia insieme a… -