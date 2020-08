FOTO - Edo De Laurentiis saluta Callejon: "A presto grande uomo e atleta d'altri tempi!" (Di domenica 9 agosto 2020) Quella di ieri sera contro il Barcellona è stata l'ultima partita di José Maria Callejon con la maglia del Napoli. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : FOTO - Edo De Laurentiis saluta Callejon: 'A presto grande uomo e atleta d'altri tempi!' - edo_aceto : RT @SkyTG24: Andrea Pirlo, dal campo alla panchina: la carriera del nuovo allenatore della Juve. FOTO - con_cinismo : Io con qualsiasi foto di lallo/edo - Antonel83482346 : @giasausource @CheDioCiAiuti6 Ok certo ma io mi ricordo che in che Dio ci aiuti 4 in una scena in cui doveva fare u… - jetstarwill : Ma solo a me Edo con le cinghie sul petto e Lauro vestito tutto elegantino come nella foto gentilmente postata da… -