Daydreamer, Demet Ozdemir paparazzata in Bikini: aspre Critiche per il suo corpo (FOTO) (Di domenica 9 agosto 2020) Demet Ozdemir, la bellissima e talentosa attrice che interpreta Sanem in Daydreamer, è stata criticata per il suo aspetto fisico per una FOTO che la mostra in Bikini. Leggi su comingsoon

zazoomblog : Can Yaman si racconta: il non riuscire a staccarsi dal suo personaggio di DayDreamer e l’intesa con Demet Ozdemir -… -