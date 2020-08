Come disintossicarsi con una tisana depurativa (Di domenica 9 agosto 2020) . Una tisana depurativa è una bevanda a base di acqua alla quale vengono aggiunti ingredienti, erbe officinali soprattutto, che hanno un effetto drenante e disintossicante. Le tisane depurative ci aiutano a liberarci delle tossine che si accumulano nell’organismo per via di diete squilibrate, cambi di stagione, abitudini di vita malsane (per esempio il fumo). I benefici offerti da una tisana depurativa sono molteplici. Il principale lo abbiamo già ricordato: disintossica l’organismo dalle scorie, ma libera anche dai liquidi in eccesso e salvaguarda la salute del fegato e dei reni. Come si prepara una tisana depurativa Non è difficile, anzi. Per ogni tazza di acqua calda ci vogliono uno o due cucchiaini del prodotto che abbiamo scelto ... Leggi su pianetadonne.blog

