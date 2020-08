Caso Cuneo, la mamma: “La piccola 15 giorni in camper con sconosciuti” (Di domenica 9 agosto 2020) ROMA – “L’assistente sociale, nonostante io abbia negato il nulla osta per il soggiorno estivo in camper con la famiglia affidataria di Maria, mia figlia più piccola di 6 anni, e quello marino e montano di Giacomo, il penultimo di 11, ha deciso che andranno lo stesso. Giacomo, che è in casa famiglia, ha persino espresso la volontà di non andare in montagna, ma niente. Non so nulla di questa famiglia con cui andrà la mia piccolina: chi sono, che etica hanno, di che fede religiosa sono, di che cultura politica, niente di niente e sono la mamma, ho la responsabilità genitoriale intatta e non potrò sentire mia figlia al telefono per due settimane. Saranno gli educatori a sentire la famiglia affidataria”. A raccontare all’agenzia Dire l’ultimo atto di questa storia giudiziaria che ha fatto il giro del web, è Alma, la mamma di Cuneo. Leggi su dire

