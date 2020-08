Barcellona, Suarez: «Napoli? Sapevamo che ci avrebbe creato difficoltà» (Di domenica 9 agosto 2020) L’attaccante del Barcellona, Luis Suarez, ha commentato la qualificazione ai quarti di Champions League ai microfoni di Movistar Luis Suarez, attaccante del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Movistar al termine del match contro il Napoli. Ecco le sue parole: QUALIFICAZIONE AI QUARTI – «Superare il turno era ciò che volevamo. La Liga è finita da due settimane e in tutto questo tempo abbiamo preparato questo match contro un avversario che ci ha reso la vita difficile, sia all’andata che in alcuni momenti del ritorno al Camp Nou. La cosa importante è che siamo ai quarti, ora testa al Bayern Monaco». Napoli – «Sapevamo che il Napoli ci avrebbe ... Leggi su calcionews24

SkySport : BARCELLONA-NAPOLI 3-1 Risultato finale ? ? #Lenglet (10') ? #Messi (23') ? rig. #Suarez (45+1') ? rig. #Insigne (45… - Corriere : ?? Napoli fuori dalla Champions League - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Barcellona, Suarez: “Sul palo di Mertens ci siamo spaventati, per fortu… - MarcoGuidi13 : @GarauPina @Alessio96098717 @DavideFm1899 @saldare86 Il pesce fuor d’acqua è senza dubbio Icardi, sotto livello. Gl… - GiacomoGiura : @ilciccio67 Ho visto almeno 30 partite quest'anno, il Barcellona non si è rilassato di nulla. Suarez e Messi hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Suarez

Inviato a Barcellona OSPINA 5,5 Sul colpo di testa di Lenglet non può nulla anche se non sembra piazzato in maniera idilliaca Così come sul gol da marziano di Messi che vale il raddoppio catalano DI L ...Luis Suarez, attaccante del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Movistar al termine del match contro il Napoli. Ecco le sue parole: QUALIFICAZIONE AI QUARTI – «Superare il turno era ciò che volevam ...