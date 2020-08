Alle toghe piace la riforma Bonafede. L’Anm: “Recepite diverse proposte emerse dal dibattito interno alla magistratura” (Di domenica 9 agosto 2020) L’Associazione nazionale magistrati, guidata da Luca Poniz, “esprime in una nota apprezzamento per il complessivo impianto e molti degli interventi di riforma contenuti nel testo del DDL approvato dal Consiglio dei Ministri, evidenziando come siano state recepite diverse proposte emerse dal dibattito interno alla magistratura coerenti con il dichiarato obiettivo di perseguire la valorizzazione del merito e la trasparenza delle decisioni, a riprova dell’importanza di un metodo partecipato nei progetti di riforma dei meccanismi regolatori della vita delle istituzioni, metodo imprescindibile e di dialogo che l’ANM ha sempre ricercato”. “Al contempo – si legge ancora nella nota dell’Anm -, evidenzia la ... Leggi su lanotiziagiornale

