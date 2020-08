A Pantelleria premiati i vincitore dell’Ennio Fantastichini 2020 (Di domenica 9 agosto 2020) ROMA – Ileana d’Ambra, per la sua interpretazione in “Favolacce”, e Francesco Di Napoli, per il suo ruolo ne “La Paranza dei bambini”, hanno vinto il Premio Ennio Fantastichini 2020. Ieri la premiazione in Piazza Cavour a Pantelleria in una serata condotta da Beppe Convertini, presentatore del programma Rai “C’è tempo per…” con madrina d’eccezione Isabella Ferrari. Leggi su dire

ROMA, 09 AGO - Ileana d'Ambra, per la sua interpretazione in "Favolacce" di Damiano e Fabio D'Innocenzo e Francesco Di Napoli, per il suo ruolo ne "La Paranza dei bambini" di Claudio Giovannesi, hanno ...

“Mio padre Ennio Fantastichini era un duro che si commuoveva”

AGI - Mica è solo un premio come i tanti che portano il nome di qualcuno che non c’è più quello in scena l’8 agosto a Pantelleria. E non solo perché è intitolato a un mostro sacro del cinema italiano ...

