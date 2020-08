5 deputati con bonus P. Iva. Fico: "Restituiscano i soldi". Di Maio: "Dimissioni" (Di domenica 9 agosto 2020) Secondo quanto riportato oggi da Repubblica e segnalato direttamente dall'INPS tramite la direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza, cinque deputati che percepiscono regolarmente l'indennità per il loro ruolo, hanno anche chiesto il bonus da 600 euro mensili, poi aumentato a 1000 euro, previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio per sostenere le partite Iva. Tra i cinque ci sarebbe anche un conduttore Tv.Immediata è stata la reazione di Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, che ha commentato:"Oggi La Repubblica parla di 5 parlamentari, di 5 poveri furbetti che durante la pandemia hanno avuto il coraggio di avanzare richiesta allo Stato per avere il bonus di 600 euro riservato ai lavoratori autonomi e alle partite Iva in difFicoltà. Evidentemente non gli bastavano ... Leggi su blogo

MimmoAnnunziat1 : RT @AUniversale: Tre dei cinque deputati che hanno percepito i 600 euro di bonus riservati alle partite Iva sono della Lega. Mentre con il… - amezzaroa : RT @AUniversale: Tre dei cinque deputati che hanno percepito i 600 euro di bonus riservati alle partite Iva sono della Lega. Mentre con il… - AngeloMisto : RT @AUniversale: Tre dei cinque deputati che hanno percepito i 600 euro di bonus riservati alle partite Iva sono della Lega. Mentre con il… - MenegazziMarina : RT @Giorgiolaporta: Non prendetevela con i 5 deputati che hanno ottenuto il bonus #INPS rispettando la legge; semmai prendetevela con quell… - MariellaOliva3 : RT @luisaauri: Ma la legge sulla privacy vale solo per i 5 deputati o possono avvalersene anche i cittadini che vengono citofonati o sbattu… -