Wta Palermo 2020: Ferro non molla mai, supera Giorgi e raggiunge la finale (Di sabato 8 agosto 2020) Fiona Ferro è la seconda finalista del Wta International di Palermo 2020 ed affronterà Anett Kontaveit in finale. La giocatrice francese ha sconfitto l’italiana Camila Giorgi, attraverso il punteggio di 2-6, 6-2, 7-5, delineatosi in favore della transalpina anche considerando un calo fisico evidente dell’azzurra dal secondo parziale. Giorgi ha attuato una partenza straripante, volando sul 5-0 e poi chiudendo sul 6-2, sebbene mostrando alcuni segni di cedimento al termine degli ultimi tre game, dal punto di vista fisico più che mentale. Ferro ha man mano trovato il proprio gioco, difendendosi nel migliore dei modi contro un’avversaria molto più fallosa e maggiormente insicura con i propri fondamentali: 6-2 francese e sfida al ... Leggi su sportface

