Viviana Parisi ha provato a rinascere ma non ce l’ha fatta. L’ha scritto in una lettera (Di sabato 8 agosto 2020) Viviana Parisi non c’è più, i suoi pensieri sono raccolti in una lettera resa pubblica sul suo profilo social in cui rivela paure e fragilità Il dramma di Viviana e Gioele ci è stato reso noto il 3 agosto ma in realtà era iniziato molto prima. Viviana tramite il suo canale social, aveva lanciato il … L'articolo Viviana Parisi ha provato a rinascere ma non ce l’ha fatta. L’ha scritto in una lettera proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

