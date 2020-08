UFFICIALE – Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus: il comunicato dei bianconeri (Di sabato 8 agosto 2020) Maurizio Sarri è stato esonerato. Dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Lione la notizia era nell’aria, ma l’ufficialità è arrivata solamente dopo le valutazioni fatte dalla società. Di seguito il comunicato dei bianconeri. “Juventus Football Club – si legge sul sito UFFICIALE – comunica che Maurizio Sarri è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società desidera ringraziare il tecnico per aver scritto una nuova pagina della storia bianconera con la vittoria del nono Scudetto consecutivo, coronamento di un percorso personale che lo ha portato a ... Leggi su sportface

