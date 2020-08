Trovato il cadavere di una donna a Caronia, potrebbe trattarsi di Viviana Parisi (Di sabato 8 agosto 2020) Trovato il cadavere di una donna vicino a Caronia, da cui è scomparsa Viviana Parisi lunedì scorso. Il corpo è irriconoscibile, non si esclude possa trattarsi proprio della dj messinese. Ore di apprensione per la famiglia della dj 43enne Viviana Parisi, scomparsa nel nulla lunedì scorso insieme al figlio Gioele di appena 4 anni. Nelle … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

rtl1025 : ?? È di Viviana #Parisi il cadavere trovato nel pomeriggio nei boschi attorno a #Caronia. Secondo quanto si apprende… - fattoquotidiano : MAMMA E FIGLIO SCOMPARSI Trovato il cadavere della donna “E’ Viviana Parisi” - fattoquotidiano : MAMMA E FIGLIO SCOMPARSI Trovato cadavere, corpo 'corrisponde alla descrizione di Viviana Parisi'… - irenelasagna : RT @rtl1025: ?? È di Viviana #Parisi il cadavere trovato nel pomeriggio nei boschi attorno a #Caronia. Secondo quanto si apprende la conferm… - PMurroccu : RT @riktroiani: Il corpo trovato nelle campagne di #Caronia, nel messinese, è di #VivianaParisi. Sarebbe stato il marito a riconoscere i ve… -

Il cadavere trovato nei boschi di Caronia, in provincia di Messina è della dj Viviana Parisi, la 43enne scomparsa sei giorni fa con il figlio Gioele di 4 anni, in seguito a un incidente avvenuto sull' ...Il corpo di Viviana Parisi è irriconoscibile, devastato, quando viene ritrovano nella boscaglia di Caronia, in provincia di Messina. Ha ancora la fede al dito, all’interno c’è scritto il nome del mari ...