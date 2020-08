Traffico Roma del 08-08-2020 ore 11:30 (Di sabato 8 agosto 2020) Luceverde Roma dalla redazione Buongiorno e ben trovati in studio Sonia cerquetani sulla A24 Roma-l’aquila-teramo per Traffico intenso rallentamenti a tratti code per raccordo anulare Settecamini e Tivoli verso Teramo sempre intenso il Traffico sulla A1 Roma-napoli code a tratti tra lo svincolo A24 e Frosinone verso Napoli si sono formate code di conseguenza anche sulla diramazione Roma sud e da San Cesario allo svincolo per l’auto sole a Roma in città prudenza per incidente su via Flaminia altezza via febbroni e poi su via Gino Cervi incrocio con via Bettini su Corso di Francia lo ricordiamo per lavori divieto di transito sul primo tratto del ponte in prossimità di viale maresciallo pilsudski Verso il raccordo anulare auguri poi sulla A24 ... Leggi su romadailynews

GDF : #GDF #Roma: traffico internazionale di #cherosene rubato alla #NATO. Un #arrestato e 14 #denunciati. #NoiconVoi - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-08-2020 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Guidonia - Montecelio (Km 555) e A1 Svincolo Valm… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Guidonia - Montecelio (Km 555) e A1 Svincolo Anag… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 08-08-2020 ore 09:30 RomaDailyNews Disagi sulla linea Roma-Napoli per un guasto: ritardi fino a 70 minuti per regionali e Intercity

I ritardi sono dovuti a un guasto tecnico all’impianto di circolazione all’altezza di Falciano in provincia di Latina. Disagi per i pendolari che si stavano recando a lavoro ma anche per i tanti che s ...

Stadio della Roma, Raggi in pressing su Conte: serve il Ponte dei Congressi

La realizzazione dell’infrastruttura, finanziata in larga parte con i fondi del Governo, è prevista non prima del 2025. Troppo tardi rispetto alle esigenze trasportistiche di chi vuole realizzare, a T ...

I ritardi sono dovuti a un guasto tecnico all’impianto di circolazione all’altezza di Falciano in provincia di Latina. Disagi per i pendolari che si stavano recando a lavoro ma anche per i tanti che s ...La realizzazione dell’infrastruttura, finanziata in larga parte con i fondi del Governo, è prevista non prima del 2025. Troppo tardi rispetto alle esigenze trasportistiche di chi vuole realizzare, a T ...