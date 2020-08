Sean Penn si risposa a 60 anni con Leila George

Sean Penn si (ri)sposa a 60 anni con Leila George (Di sabato 8 agosto 2020) Sean Penn è convolato nuovamente a nozze con la fidanzata ventottenne Leila George Sean Penn si è di nuovo sposato; l’attore ha infatti “portato all’altare” la sua fidanzata Leila George, 28 anni, che frequenta dal 2016. L’ex marito di Madonna e Robin Wright per le sue terze nozze non si è lasciato “scoraggiare” dalla pandemia di Covid. Tanto è vero che Sean e Leila si sono sposati a casa loro, in compagnia del fratello della donna e dei due figli di Penn. Matrimonio “in diretta”, officiato tramite la celebre piattaforma Zoom; una soluzione che molti sposi oltreoceano stanno adottando per non ... Leggi su nonsolo.tv

VanityFairIt : Dai 39 anni della duchessa, alla nuova foto di Louis di Cambridge, fino alle insolite nozze di Sean Penn, che a qua… - RamingodiArnor : Fra i candidati all'Oscar per migliore attore 1996 c'erano Massimo Troisi per 'il postino', Sean Penn e Anthony Hop… - GiovannaBarresi : @Antigon25386936 Tutto vero e in più ha avuto Sean Penn ,l'amore mio ?????????? - Bri_Fitz38 : @capuanogio Sibilia magistrale come Sean Penn in 'Io mi chiamo Sam'. - Bri_Fitz38 : Sean Penn in 'Io mi chiamo Sam'. -