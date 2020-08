San Lorenzo 2020: dove andare per vedere le stelle (Di sabato 8 agosto 2020) Resta la notte più romantica dell’estate quella del 10 agosto: la notte che trascorri con il naso all’insù per scrutare le stelle, esprimere un desiderio, sperare che si avveri. È lo spettacolo di San Lorenzo, che va in scena nel momento in cui la Terra, ruotando intorno al Sole, incrocia lo sciame di meteore della cometa Switft Tuttle: sono le Perseidi, che poi entrano nell’atmosfera trasformandosi in scie luminose. Leggi su vanityfair

