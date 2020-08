MotoGP, pagelle qualifiche GP Repubblica Ceca Brno 2020: Zarco sorprende tutti, è in pole (Di sabato 8 agosto 2020) Le pagelle delle qualifiche del Gran Premio di Repubblica Ceca, valevole per la terza tappa del Mondiale 2020 di MotoGP. Niente da fare per Fabio Quartararo, che non riesce a conquistare la terza pole position in altrettante qualifiche, per colpa di Johann Zarco, bravissimo a chiudere davanti a tutti. Terzo Morbidelli, decimo Valentino Rossi. Solo diciottesimo Andrea Dovizioso. LE pagelle Johann Zarco 9 E’ la vera sorpresa di giornata. Il francese della Ducati lascia tutti di stucco scippando la pole position a Fabio Quartararo. Riuscirà a ripetersi domani. Fabio Quartararo 8,5 Sfiora la terza pole della stagione, ma deve ... Leggi su sportface

