Mattarella nell’anniversario della tragedia di Marcinelle: ‘Facciamo memoria del sacrificio di nostri connazionali emigrati’ (Di sabato 8 agosto 2020) Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del sessantaquattresimo anniversario della tragedia di Marcinelle. In occasione del 64° anniversario della tragedia di Marcinelle, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio esprimendo la propria vicinanza ai familiari delle persone che hanno perso la vita sul posto di lavoro. Il messaggio di Mattarella in occasione dell’anniversario della tragedia di Marcinelle “Nel giorno che sessantaquattro anni fa a Marcinelle vide scomparire 262 minatori, tra cui 136 italiani, facciamo memoria del ... Leggi su newsmondo

