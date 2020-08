Inter-Bayer Leverkusen in chiaro su Tv8? Dove vederla in tv e in diretta streaming (Di sabato 8 agosto 2020) L’Inter rimane l’unica squadra italiana ancora in corsa in Europa League. I nerazzurri, dopo la vittoria per 2-0 sul Getafe, se la vedranno nella giornata di lunedì 10 agosto contro il Bayer Leverkusen. Gli uomini di Antonio Conte cercano il pass per la semifinale, calcio d’inizio alle ore 21:00. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 472 o 482 del digitale terrestre, 201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Contesa che sarà trasmessa in diretta anche su Tv8 in chiaro. diretta streaming affidata alla piattaforma di Sky Go. Leggi su sportface

Dopo la vittoria sul Getafe negli ottavi di finale di Europa League, l'Inter si prepara a sfidare il Bayer Leverkusen nei quarti: il d.g. del club tedesco, Rudi Voeller, ex attaccante della Roma in pa ...

Non solo la programmazione Sky per la gara dei quarti di Europa League tra Inter e team tedesco: sarà visibile per tutti. Archivati gli ottavi di finale e il Getafe, battuto 2-0 per conquistare i quar ...

