Il segno della Z su Brno: pole position pazzesca di Zarco che dà una lezione a tutti i big! (Di sabato 8 agosto 2020) Archiviato il doppio appuntamento spagnolo che ha cambiato il volto del Motomondiale, escludendo di fatto Marc Marquez dalla lotta per la vittoria del titolo, la MotoGp si sposta in Repubblica Ceca per un sabato di fuoco con le qualifiche grandi protagoniste del pomeriggio di Brno. Sessione Il racconto delle qualifiche del Gp di Brno LIVE: 14:50 – Finale di fuoco a Brno! Zarco piazza il miglior tempo prima dell’ultimo giro che gli vale la pole position, certificata dalla caduta di Quartararo nell’ultimo giro. Dietro il leader del mondiale partirà Morbidelli (3°). Vinales prende bandiera a scacchi e scala in 5° posizione, Valentino Rossi solo 10°. 14:45 – Maverick Vinales sale al terzo posto alle spalle di Aleix Espargaro, Valentino Rossi ... Leggi su sportfair

Con la pubblicazione de Il Discepolo del Tengu, il primo dei tre DLC che comporranno il supporto post lancio di Nioh 2, Team Ninja segna l'inizio di un nuovo viaggio fatto di duelli mozzafiato ed esor ...

Aldo Schiavone: "Giusto il lockdown totale e bene il taglio delle tasse al Sud"

“Se lasciamo indietro il Sud, le grandi Regioni del Nord sono destinate a diventare delle appendici di Germania e Francia”. Lo storico Aldo Schiavone rilancia con HuffPost la questione meridionale, “d ...

