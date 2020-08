Il commosso addio a Stefano indimenticabile collaboratore di Gs Robur e Club Tennis Ceriano (Di sabato 8 agosto 2020) Una mattina come tante ieri alla Robur, Michele il barista apre la sede e attende Vincenzo Girimonte e Stefano Caporali, i “ragazzi della manutenzione” del centro per i soliti lavori da svolgere. Vincenzo è puntuale ore 7.30 davanti al cancello, ma Stefano non c’è, inizialmente si pensa solo ad un po’ di ritardo ma dopo … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Il commosso addio a Stefano indimenticabile collaboratore di Gs Robur e Club Tennis Ceriano -… - infoitcultura : Un posto al sole in lutto, l’addio commosso degli attori e della troupe - ilSaronno : Addio a Stefano Caporali: il commosso ricordo di Robur e Ctc Ceriano - Le_Voyage_ : RT @UffiziGalleries: Ed agli inquieti spiriti è dolce la tenebra: Ascolta: ti ha vinto la Sorte: Ma per i cuori leggeri un’altra vita è all… - BBW1150 : RT @UffiziGalleries: Ed agli inquieti spiriti è dolce la tenebra: Ascolta: ti ha vinto la Sorte: Ma per i cuori leggeri un’altra vita è all… -

Ultime Notizie dalla rete : commosso addio Il commosso addio: "Ciao, Bestia. Ci mancherai!" tgvercelli.it Ivo Galletti, folla commossa al funerale. "Era come un padre"

Castelfranco (Modena), 8 agosto 2020 - "Per noi era come un padre: di titolari così non ce ne sono più". C'erano tanti dipendenti storici della Alcisa Salumi di Zola Predosa questa mattina al funerale ...

La cerimonia. L’ultimo addio a Sergio Zavoli, indimenticabile maestro

«L’umanesimo di Sergio Zavoli «non elude mai i grandi temi della vita, li affronta nella loro asperità per trovare una via d’uscita, una via di comprensione dell’uomo». È don Carlo Brezza, che ha cono ...

Castelfranco (Modena), 8 agosto 2020 - "Per noi era come un padre: di titolari così non ce ne sono più". C'erano tanti dipendenti storici della Alcisa Salumi di Zola Predosa questa mattina al funerale ...«L’umanesimo di Sergio Zavoli «non elude mai i grandi temi della vita, li affronta nella loro asperità per trovare una via d’uscita, una via di comprensione dell’uomo». È don Carlo Brezza, che ha cono ...