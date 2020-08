Guardiola: «Zidane mio idolo da sempre» – VIDEO (Di sabato 8 agosto 2020) Pep Guardiola ha parlato di Zinedine Zidane al termine del match vinto contro il Real Madrid in Champions League Pep Guardiola ha parlato di Zinedine Zidane al termine del match vinto contro il Real Madrid in Champions League. Le sue parole. «Era uno dei miei idoli ancora quando giocavo. Ho giocato contro di lui quando era nella nazionale francese e mi ha fatto soffrire da morire. È stato uno dei più grandi e come essere umano è un esempio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SkySport : Manchester City-Real Madrid: Guardiola e Zidane, chiacchierata dopo la gara. FOTO - repubblica : Manchester City-Real Madrid 2-1, Guardiola butta fuori dalla Champions Zidane - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Mi piace prendere responsabilità: mi fanno sentire vivo. Il percorso di Guardiola o Zidane? Tut… - lanoce79 : Detto ciò, io non amo i cambi di rotta improvvisi né il voler cercare per forza un capro espiatore. Confermerei Sar… - sakin_ksa5 : RT @SMasiello10: Mandare via #Sarri per prendere un allenatore mediocre come #Inzaghi sarebbe un errore incredibile. Se proprio bisogna cam… -