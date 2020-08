Elisa Isoardi con la nipotina? L'occhio cade... proprio lì: scollatura da record, attenzione al seno della conduttrice | Guarda (Di sabato 8 agosto 2020) "Nipoti ne abbiamo?", si chiede Elisa Isoardi nell'ultima fotografia pubblicata sul suo profilo Instagram. Domanda retorica, risposta scontata: si, ne abbiamo e sono proprio di fianco a lei. La conduttrice Rai, infatti, si mostra in veste di zia, insieme alla sua giovane nipotina, in una bella foto dove un cagnetto è il terzo protagonista. La Isoardi in calce alla foto aggiunge gli hashtag famiglia, love e moments. Una dedica, dolcissima, alla nipote. Ma c'è anche una scollatura degna di nota, ed è proprio quella sfoggiata dalla conduttrice de La prova del cuoco: l'abito nero, infatti, regala delle "visuali" piuttosto proibite. Una Isoardi in grandissima forma, bellissima e fascinosa dietro gli ... Leggi su liberoquotidiano

