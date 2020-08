Durrell e Lesbo, l’isola flottante di un inglese alla greca (Di domenica 9 agosto 2020) «Meno di un usignolo fa»: less than a nightingale ago. Fra le tante ragioni per amare Lawrence Durrell, c’è il regalo di questa partitura animale del tempo, appoggiata senza parere in un distico di una delle tante poesie dedicate alla Grecia, «Arcadia». «Meno di un usignolo»: di quest’espressione si ricorderà il poeta Giorgos Seferis, quando gli verrà chiesto di parlare di Durrell e degli anni strani e belli ad Alessandria, dove si erano ritrovati entrambi, con un incarico diplomatico, sospinti … Continua L'articolo Durrell e Lesbo, l’isola flottante di un inglese alla greca proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

