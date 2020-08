Cremona, nasconde droga in un calendario per introdurla in carcere: denunciata (Di sabato 8 agosto 2020) Cremona, 8 agosto 2020 - Ha tentato di portare droga in carcere nascosta nelle stecche metalliche di un calendario , ma è stata scoperta dalla poliziotta addetta al controllo e denunciata . E' ... Leggi su ilgiorno

Cremona, 8 agosto 2020 - Ha tentato di portare droga in carcere nascosta nelle stecche metalliche di un calendario, ma è stata scoperta dalla poliziotta addetta al controllo e denunciata. E’ accaduto ...

Cremona, 8 agosto 2020 - Ha tentato di portare droga in carcere nascosta nelle stecche metalliche di un calendario, ma è stata scoperta dalla poliziotta addetta al controllo e denunciata. E' accaduto ...