Calciomercato Cagliari: idea Tonelli per la difesa (Di sabato 8 agosto 2020) Calciomercato Cagliari: il club sardo vorrebbe Lorenzo Tonelli per rinforzare la difesa. Ecco la risposta della Sampdoria Il Cagliari pensa a Lorenzo Tonelli in vista della prossima stagione come rinforzo per il reparto arretrato del nuovo allenatore Eusebio Di Francesco, che non ha avuto l’occasione di allenarlo durante la breve esperienza alla Sampdoria. Il difensore è stato acquistato a titolo definitivo dal Napoli a seguito dell’obbligo di riscatto pattuito a gennaio con il club blucerchiato, che dal canto suo non intende privarsi di un elemento affidabile in difesa, considerando la possibile cessione di Omar Colley. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

