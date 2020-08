Blitz antidroga all'alba in Appennino: raffica di misure cautelari (Di sabato 8 agosto 2020) Controlli stradali in Appennino: due nei guai per spaccio di droga 11 December 2018 Dalle prime ore dell'alba 50 carabinieri stanno eseguendo 7 misure cautelari ed altrettante perquisizioni tra le ... Leggi su bolognatoday

Nutizieri : Blitz antidroga all'alba in Appennino: raffica di misure cautelari - sardanews : Blitz antidroga a Simaxis: bloccate dalla polizia tre strade, perquisizioni - iovino_giuseppe : Blitz antidroga tra Marano e Melito: gli incredibili nascondigli dei pusher - ilbassanese : Blitz antidroga: due arresti, un denuncia e perquisizioni a tappeto per 48 ore - MariaLu91149151 : RT @cronachecampane: Blitz antidroga a Salerno: 25 arresti, indagati anche a Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz antidroga Blitz antidroga all'alba in Appennino: raffica di misure cautelari BolognaToday Maxi sequestro di droga

E' il colpo grosso dell'anno, la più importante operazione antidroga effettuata dal Nucleo di Polizia giudiziaria della Polizia Locale degli ultimi tempi. Per la quantità di stupefacente sequestrato, ...

In cucina nascondeva cocaina ed eroina

Ancora una piazza di spaccio scoperta in pieno centro cittadi­no. Al termine dell’operazione lo il presunto pusher, Cosimo Ricatti tarantino di quaratadue anni già noto alle forze dell’or­dine è stato ...

E' il colpo grosso dell'anno, la più importante operazione antidroga effettuata dal Nucleo di Polizia giudiziaria della Polizia Locale degli ultimi tempi. Per la quantità di stupefacente sequestrato, ...Ancora una piazza di spaccio scoperta in pieno centro cittadi­no. Al termine dell’operazione lo il presunto pusher, Cosimo Ricatti tarantino di quaratadue anni già noto alle forze dell’or­dine è stato ...