Anticipazioni turche Daydreamer: l’addio tra Sanem e Can non dura molto. Primo bacio tra Emre e Leyla e lui rompe con Aylin (Di sabato 8 agosto 2020) Anticipazioni turche Daydreamer: come sappiamo, per una settimana dovremo fare a meno di Can e Sanem; ma ci sono diversi spoiler su cosa avverrà quando riprenderà, a partire dal 17 agosto. Siamo già a conoscenza del fatto che Sanem si troverà costretta a raccontare la verità a Can, che deciderà di lasciarla. Tuttavia veniamo a sapere che neanche questo sarà un addio definitivo. Anzi, presto i due si riavvicineranno, ma Emre ed Aylin non cesseranno di tramare contro la loro felicità. Ciò finché il minore dei fratelli Divit non romperà finalmente con la malvagia fidanzata e bacerà la sorella di Sanem, Leyla, ancora innamorata di lui. Nel ... Leggi su pianetadonne.blog

