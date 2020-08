ANDATA SEMIFINALE PLAYOFF FROSINONE – PORDENONE, 23 CONVOCATI: #FORZARAMARRI! (Di sabato 8 agosto 2020) Domenica 9 agosto, ore 21:00: il PORDENONE fa visita al FROSINONE allo stadio Benito Stirpe. ANDATA della SEMIFINALE PLAYOFF della Serie BKT. Arbitro Massimi di Termoli, assistenti Rossi di Rovigo e Zingarelli di Siena. Quarto uomo Dionisi de L’Aquila. Var Di Paolo; AVar Di Martino. I 23 CONVOCATI di mister Tesser: PORTIERI: Giacomo Bindi (1), Michele Di Gregorio (22), Pietro Passador (12) DIFENSORI: Alessandro Vogliacco (5), Alberto Almici (29), Michele Camporese (31), Andrea Gasbarro (20), Daniel Semenzato (11), Mirko Stefani (4), Luca Zanon (25), Michele De Agostini (3) CENTROCAMPISTI: Salvatore Burrai (8), Davide Gavazzi (7), Lucas Chiaretti (10), Davide Mazzocco (18), Gianvito Misuraca (21), Simone Pasa (14), Tommaso Pobega (24), Luca Tremolada (23), ... Leggi su udine20

filippo898 : RT @PordenoneCalcio: 2??3?? neroverdi in viaggio ???? verso @Frosinone1928 e la semifinale #Playoff20 ?? - PordenoneCalcio : 2??3?? neroverdi in viaggio ???? verso @Frosinone1928 e la semifinale #Playoff20 ?? - sportli26181512 : Frosinone-Pordenone: Massimi arbitra la semifinale: L'andata del doppio confronto è stata affidata al fischietto di… - ilvoltodelring : FIFA 20 - CARRIERA ALLENATORE ITA #143 SUPER ANDATA SEMIFINALE LINK: - MomentiCalcio : #SerieB, stasera prima semifinale d’andata fra #Chievo e #Spezia: dove vederla in Tv -

Ultime Notizie dalla rete : ANDATA SEMIFINALE DAZN Serie B Semifinale Andata Play Off, Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti Digital-Sat News Le ultime quattro tappe calcistiche di Marino spiegate da chi c’era

Come è andata nel complesso l’esperienza di Marino in quella ... Poi il sogno si spezzò nella semifinale playoff col Pescara. Purtroppo la società aveva dei problemi e dopo la sconfitta ai playoff col ...

Palermo Ladies Open: Giorgi in semifinale, eliminate Errani e Cocciaretto

La pattuglia azzurra si assottiglia, ma non ammaina completamente bandiera al Palermo Ladies Open. I quarti sono fatali ad Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani, mentre centra la qualificazione Camila ...

Come è andata nel complesso l’esperienza di Marino in quella ... Poi il sogno si spezzò nella semifinale playoff col Pescara. Purtroppo la società aveva dei problemi e dopo la sconfitta ai playoff col ...La pattuglia azzurra si assottiglia, ma non ammaina completamente bandiera al Palermo Ladies Open. I quarti sono fatali ad Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani, mentre centra la qualificazione Camila ...