300mila morti da Covid a dicembre Scorta a Fauci minacciato di morte (Di sabato 8 agosto 2020) Il virologo Anthony Fauci, volto noto degli americani e numero uno sanitario della task force della Casa Bianca è stato costretto ad assumere body guard per sé e la propria famiglia per minacce di morte. Le sue profezie di sviluppo della malattia sembrano purtroppo avvicinarsi di molto alla realtà. Infatti, l’Università di Washington ha comunicato i risultati delle proiezioni matematiche di sviluppo dell’infezione a dicembre dell’anno. 300.000 morti Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

