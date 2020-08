Whatsapp, cos’è la lente d’ingrandimento che compare nei messaggi (Di venerdì 7 agosto 2020) Dopo l’icona con la doppia freccia che mette in guardia dai messaggi inoltrati più volte e quindi di dubbia provenienza e a rischio privacy, Whatsapp ha introdotto un’altra novità. Leggi su vanityfair

lusss19 : @sonoioo_ Cos'è whatsapp? Ne ho sentito parlare O.o - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Antonello Venditti - Dimmelo tu cos'è -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - littlewixtch : Volete che vi racconto il mio risveglio?Bene. Mi sveglio guardo whatsapp come sempre vedo @_emmasgn_ che trova sti… - No_Miele : @sognideltempo Io non lo so il nero di Whatsapp cos'è però ?? - fainformazione : WhatsApp: in beta arriva (non per tutti) la ricerca avanzata. Ecco cos’è e come funziona Arriva, partendo dalle ul… -

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp cos’è App Immuni si può scaricare, test in 4 regioni Corriere della Sera