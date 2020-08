Uomini e Donne, Giovanna Abate frequenta un ballerino di Amici? (Di venerdì 7 agosto 2020) Giovanna frequenta un ballerino? Giovanna Abate è stata una tronista di Uomini e Donne. Dopo otto giorni dalla scelta, ha deciso di interrompere la conoscenza di Sammy Hassan. Quest’ultimo non solo l’avrebbe usata per ottenere visibilità, ma sarebbe anche tornato con l’ex moglie. Come se non bastasse è stato anche visto in compagnia dell’ex fidanzata del ‘rivale’ Davide Basolo. Giovanna si è lamentata del trattamento ricevuto perché non crede di esserselo meritato. Fatto sta che adesso sta facendo i conti con i pettegolezzi che stanno circolando sul web. Uno di questi insinua che frequenta un ballerino di Amici di Maria De ... Leggi su kontrokultura

Pontifex_it : Gli uomini e le donne di #preghiera portano riflessi sul volto bagliori di luce, perché, anche nei giorni più bui,… - matteosalvinimi : Un pregiudicato senegalese di 25 anni è stato arrestato a Bari dopo aver cercato di violentare 4 donne. Grazie alla… - matteosalvinimi : Non smetterò mai di ringraziare donne e uomini in divisa che ogni giorno rischiano la vita per tutelare la sicurezz… - giovannisaracin : RT @Pontifex_it: Gli uomini e le donne di #preghiera portano riflessi sul volto bagliori di luce, perché, anche nei giorni più bui, il sole… - HAdoresYouL : È triste come le donne devono imparare a difendersi invece che gli uomini come comportarsi -