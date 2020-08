Un Libano che da 40 anni cerca il futuro (Di venerdì 7 agosto 2020) Mentre si discute, e si discuterà a lungo, se l’esplosione di Beirut è da considerarsi accidentale oppure frutto di un’operazione militare, come prevedibile questo incidente rischia di essere un detonatore figurato per quella bomba sociale che è il Libano oggi. Un po’ surreali appaiono le parole del presidente Macron, che condiziona gli aiuti internazionali all’avvio di riforme. Neanche parlassimo del Mes da erogare all’Italia, della minaccia della troika e delle richieste di Bruxelles di abolire quota 100. E non di un Paese sull’orlo di una vera catastrofe sociale con gruppi che già annunciano una rivoluzione che tanto suona come la vecchia guerra civile.Le divisioni portate da tanti anni di guerra si avvertono anche sul territorio. Alla fine degli anni Ottanta la ... Leggi su huffingtonpost

