Un appello alla Regione dal Fortore: una legge su comunità energetiche e parchi eolici (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMolinara (Bn) – La presentazione a Molinara di un libro, autore Vincenzo Raffa, sulle comunità energetiche già regolamentate in Puglia, è stata l’occasione per gli amministratori della Comunità Montana del Fortore di lanciare un forte appello alla Regione Campania affinché nel Consiglio che sarà eletto nel mese prossimo sia approvato un’apposita legge per la costituzione delle comunità energetiche anche in Campania soprattutto per la regolamentazione dei parchi eolici che oramai coprono gran parte delle zone interne. Ne hanno parlato il Presidente della Comunità Montana, Leonardo Sacchetti, unitamente al Sindaco di Molinara, Giuseppe ... Leggi su anteprima24

enpaonlus : Ogni giorno sosteniamo un appello per aiutare una creatura a trovare la sua casa. Oggi auguriamo #buonafortuna alla… - _MiBACT : Chiesa di San Michele Arcangelo, @dariofrance risponde all'appello di Muti: «La chiesa, dove Verdi iniziò a studiar… - fleinaudi : SENZA PAROLE ! Una notizia che non avremmo voluto dare. Abbiamo pubblicato l’atto, appena ricevuto, per esteso. Leg… - parmawelcomeoff : RT @_MiBACT: Chiesa di San Michele Arcangelo, @dariofrance risponde all'appello di Muti: «La chiesa, dove Verdi iniziò a studiare musica, d… - HankHC91 : RT @_MiBACT: Chiesa di San Michele Arcangelo, @dariofrance risponde all'appello di Muti: «La chiesa, dove Verdi iniziò a studiare musica, d… -

Ultime Notizie dalla rete : appello alla Scuole paritarie, appello alla politica: "Così rischiamo di non aprire, aiutateci" SardiniaPost Il ministro Franceschini: "Subito i fondi per la chiesa dove Verdi imparò a suonare"

"La chiesa di San Michele Arcangelo a Roncole di Busseto, dove Giuseppe Verdi iniziò a studiare musica suonando l’organo, fa parte del patrimonio culturale dell’Italia e deve essere restituita al più ...

Treviso, oltre duecentoquaranta i contagi nell'ex caserma Serena

Oltre ai migranti positivi anche 11 operatori e 2 lavoratori esterni. La situazione è carica di tensione. Appello alla prefettura per allontanare i migranti chi non rispetta le regole. Abbiamo intervi ...

"La chiesa di San Michele Arcangelo a Roncole di Busseto, dove Giuseppe Verdi iniziò a studiare musica suonando l’organo, fa parte del patrimonio culturale dell’Italia e deve essere restituita al più ...Oltre ai migranti positivi anche 11 operatori e 2 lavoratori esterni. La situazione è carica di tensione. Appello alla prefettura per allontanare i migranti chi non rispetta le regole. Abbiamo intervi ...