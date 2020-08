Udinese Gotti, avanti insieme: De Paul, Larsen e Fofana ai saluti (Di venerdì 7 agosto 2020) Luca Gotti ha battuto la concorrenza di Leonardo Semplici e rimarrà sulla panchina dell’Udinese: tre giocatori saluteranno Manca solo l’ufficialità ma la decisione è stata presa. Luca Gotti rimarrà l’allenatore dell’Udinese: firmato un contratto della durata di due anni, ma non c’è tempo per celebrare. La squadra si ritroverà sui campi del Bruseschi il 18 agosto e il tecnico si ritroverà a fare i conti con un assetto, con tutta probabilità, diverso da quello con cui ha avuto a che fare fino a questo momento. Il tecnico bianconero dovrà anche sistemare il centrocampo che sarà colpito dagli adii di De Paul e Fofana. Al loro saluto, ascoltando le indiscrezioni, potrebbe aggiungersi anche ... Leggi su calcionews24

Manca solo l’ufficialità ma la decisione è stata presa. Luca Gotti rimarrà l’allenatore dell’Udinese: firmato un contratto della durata di due anni, ma non c’è tempo per celebrare. La squadra si ritro ...L’Udinese comincerà la stagione 2020/2021 il 18 agosto. Dieci giorni di ferie per i calciatori ma non altrettanto per la dirigenza che è al lavoro per completare la rosa. Nel frattempo, è stata già de ...