Tornano dalla Grecia e vanno a una festa senza sapere di essere positivi al Covid: scatta l’allarme (Di venerdì 7 agosto 2020) Allerta a Macerata dopo che due giovani sono tornati dal viaggio di maturità in Grecia e hanno partecipato a una festa senza sapere di essere positivi al Coronavirus. I due ragazzi di 18 anni sono dei paesi di Montelupone e Morrovalle. Erano stati nel paese ellenico per festeggiare il superamento dell’esame di maturità, ma tornati in Italia non sapevano di aver contratto il Coronavirus. Lo hanno scoperto solo dopo aver partecipato a un party. È quindi scattato l’allarme per la potenziale diffusione del contagio anche ad altri giovani del posto. Il territorio del maceratese, tra l’altro, finora ha registrato pochi casi di contagio, tanto che il sindaco di Montelupone Rolando Pecora ha ricordato di come il suo paese sia ... Leggi su tpi

Tutto rimandato al 10 agosto. Resta in vigore l'ordinanza firmata il 31 luglio dal governatore Attilio Fontana che ripristina la capienza su treni, bus, tram e metro al 100 per cento delle sedute.

