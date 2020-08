Temptation Island, in fiamme il villaggio in Sardegna. L'incendio è doloso (Di venerdì 7 agosto 2020) Sono di origine dolosa le fiamme divampate la notte scorsa all’hotel Is Morus di Pula. Chi le ha appiccate ha lasciato sul posto una lettera minatoria indirizzata ai titolari dell’albergo, noto per essere la base logistica del reality di Canale 5 “Temptation Island”. La missiva è ora al vaglio dei carabinieri del comando di Cagliari, che indagano per risalire ai responsabili dell’attentato incendiario. Nel rogo è andato in fumo anche del materiale di Mediaset utilizzato o da utilizzare dallo staff dell’emittente per le riprese del programma.Il resort quattro stelle ospita infatti le coppie del reality di Maria De Filippi e nel centro congressi, dove è stato acceso il primo innesco, era sistemato quanto serve alla produzione. ... Leggi su huffingtonpost

