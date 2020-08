Taranto: il cantiere mai partito (Di venerdì 7 agosto 2020) Oltre al rilancio di ArcelorMittal, sempre più problematico, restano sulla carta (con magri finanziamenti) i progetti del Piano Sud 2030 per una città «decarbonizzata». Se davvero Taranto fosse un cantiere, l'immagine sarebbe quella di un'assenza di operai, con i cartelli d'inizio lavori affissi all'ingresso. Il cantiere Taranto, presentato a dicembre da Giuseppe Conte, è una promessa, una delle tante lanciate nell'«iperspazio» mediatico e lasciate in sospeso. Così come in sospeso è il destino dell'ex Ilva. La prova di forza con ArcelorMittal non ha funzionato granché. E la situazione è lontana dall'essere risolta: il futuro di migliaia di lavoratori resta incerto. Anzi, nelle prossime settimane si apre una nuova fase, piena di incognite. Il ... Leggi su panorama

