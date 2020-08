Su TikTok si infiamma la guerra dei byte tra Washington e Pechino (Di venerdì 7 agosto 2020) Tra ordini esecutivi e minacce di azioni legali, la guerra dei byte tra Stati Uniti e Cina è entrata nelle ultime ore in un nuovo, inesplorato capitolo. A imprimere l’accelerazione, la firma da parte del presidente Usa di un decreto che impone nuove restrizioni alla app cinese TikTok, fissando di fatto una scadenza di 45 giorni affinché una società statunitense possa completarne l’aquisto. L’ordine esecutivo, che entrerà in vigore fra 45 giorni, vieta infatti ai cittadini Usa o a chiunque sia soggetto alla giurisdizione americana di fare affari con i proprietari di TikTok, cioè la società cinese byteDance. E un decreto analogo è stato firmato per la app WeChat, di proprietà della cinese Tencent.La replica da ... Leggi su huffingtonpost

ESCLUSIVA - Trump concede a Microsoft 45 giorni per acquisizone cinese TikTok

NEW YORK/ WASHINGTON (Reuters) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha autorizzato Microsoft Corp a trattare l’acquisizione della popolare app di condivisione video cinese TikTok solamente n ...

