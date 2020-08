Spiagge e discoteche, la Puglia aumenta i controlli sul rispetto delle regole anti-Covid (Di venerdì 7 agosto 2020) La Puglia è una delle 12 regioni italiane che, nell’ultima settimana, ha visto salire il suo indice Rt sino a superare la soglia di sicurezza, il valore 1. Ora il governatore Michele Emiliano decide la prima contromossa: aumentare i controlli su Spiagge pubbliche e movida, con un occhio di attenzione alle discoteche e locali frequentati dai più giovani. Uno sforzo maggiore per forze dell’ordine, questori, prefetti e sindaci per evitare che il mancato rispetto delle regole anti-coronavirus possa far schizzare in alto la curva dei contagi già in pieno agosto. Il presidente della Regione è convinto infatti che “il punto di maggiore pericolosità comincerà con la ... Leggi su ilfattoquotidiano

clarkxvfire : @trash_italiano Ma era scontato che cosa doveva succedere con le discoteche aperte, spiagge piscine e Platinette se… - fattoquotidiano : Spiagge e discoteche, la Puglia aumenta i controlli sul rispetto delle regole anti-Covid - clikservernet : Spiagge e discoteche, la Puglia aumenta i controlli sul rispetto delle regole anti-Covid - Noovyis : (Spiagge e discoteche, la Puglia aumenta i controlli sul rispetto delle regole anti-Covid) Playhitmusic - - caterisano_s : avete riaperto le discoteche con direttive alquanto surreali, però nel frattempo avete lasciato chiuse le universit… -

Ultime Notizie dalla rete : Spiagge discoteche Spiagge e discoteche, la Puglia aumenta i controlli sul rispetto delle regole anti-Covid Il Fatto Quotidiano Spiagge e discoteche, la Puglia aumenta i controlli sul rispetto delle regole anti-Covid

“I controlli – ha detto il presidente della Regione Puglia al termine del briefing – ci sono, sono efficaci ma è necessario intensificarli soprattutto su spiagge libere, movida e in tutti quei luoghi ...

Seconda ondata, più giovani contagiati. Gallipoli, il sindaco: «Vigilanti in spiaggia»

«Dal 24 febbraio la percentuale di casi di Coronavirus registrata nei giovani è aumentata di 6 volte. Attualmente, il 64% dei contagi nel mondo interessa i 25-64enni, di questi il 9,6% hanno tra i 15 ...

“I controlli – ha detto il presidente della Regione Puglia al termine del briefing – ci sono, sono efficaci ma è necessario intensificarli soprattutto su spiagge libere, movida e in tutti quei luoghi ...«Dal 24 febbraio la percentuale di casi di Coronavirus registrata nei giovani è aumentata di 6 volte. Attualmente, il 64% dei contagi nel mondo interessa i 25-64enni, di questi il 9,6% hanno tra i 15 ...