Speranza al Senato: prudenza e cautela, momento ancora difficile (Di venerdì 7 agosto 2020) Per il ministro della Salute le prime dosi del vaccino potrebbero esserci già entro fine anno Leggi su tg.la7

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’informativa al Senato. Il ministro ha inoltre sottolineato come in questa partita “l’Italia non sta a guardare ma è in prima linea” e “ci a ...(Teleborsa) - "Non esiste il rischio zero e il percorso di riapertura va continuato lungo una linea di prudenza e cautela che ci ha positivamente portato fin qui. Restano le tre regole: mascherine, di ...