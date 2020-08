Spelunky 2 ha una data di uscita (Di venerdì 7 agosto 2020) Spelunky 2 ha finalmente ricevuto una data di uscita.Anche se può essere difficile da credere, in realtà sono passati quasi tre anni da quando Seplunky 2 è stato annunciato per la prima volta. Lo sviluppatore Derek Yu e soci sono stati particolarmente silenziosi sul gioco da allora, intervenendo solo per annunciare l'iniziale lancio del 2019, prima del rinvio al 2020.Spelunky 2 arriverà il 15 settembre su PS4. La versione per PC non sarà disponibile lo stesso giorno, purtroppo, poiché il team sta ancora lavorando per risolvere i bug rimanenti. Tuttavia, non dovrebbe farsi attendere troppo.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Ecco quando sarà disponibile #Spelunky2 . - Giu_8 : RT @PlayStationIT: Scavate a fondo sulla Luna e create una community di personaggi. Spelunky 2 arriva su PS4 il 15 settembre: - PlayStationIT : Scavate a fondo sulla Luna e create una community di personaggi. Spelunky 2 arriva su PS4 il 15 settembre:… -