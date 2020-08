Scoprire Venere in un minuto (Di venerdì 7 agosto 2020) È il mondo più vicino al nostro, anche se presenta caratteristiche completamente diverse, ed è uno dei target preferenziali degli scienziati quando si tratta di fare ipotesi sui connotati degli esopianeti. Parliamo di Venere: studiare il suo passato e la sua storia evolutiva potrebbe infatti essere una chiave per comprendere le terre lontane, che non si trovano cioè all’interno del sistema solare e, chissà, forse abitabili. Com’è successo che Venere si sia trasformato da pianeta abitabile allo stato di oggi? E questo potrebbe succedere anche sul pianeta Terra? Una manciata di secondi per saperne di più, grazie a un video della Nasa. (Credit video: Nasa’s Goddard Space Flight Center) Wired. Leggi su wired

