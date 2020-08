Qatar, Xavi multato per il mancato rispetto delle norme anti-Covid (Di venerdì 7 agosto 2020) Guai per Xavi Hernández. La Federcalcio del Qatar tramite una nota ufficiale ha dichiarato di aver multato l’allenatore dell’Al Sadd e altri tesserati di vari club per aver violato le regole imposte contro la diffusione del Covid-19. L’ex Barcellona a fine luglio aveva rivelato di essere risultato positivo al tampone, ma si era ripreso velocemente ed era tornato subito al lavoro, per questo la Federcalcio gli ha inflitto una multa di 2.300 euro per il “mancato rispetto dei protocolli del Ministero della sanità pubblica, incluso il rispetto dell‘isolamento domiciliare“. Leggi su sportface

