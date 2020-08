Patrizia De Blanck confermata per il Gf Vip | Nella Casa anche Garko, la Vento e la Gregoraci (Di venerdì 7 agosto 2020) Sarà una edizione di alto rango: Patrizia De Blanck viene confermata per il Grande Fratello Vip e insieme a lei il bellissimo Gabriel Garko. Sembra proprio che la notizia sia ufficiale: Patrizia De Blanck confermata per il Grande Fratello Vip. Lo avrebbe affermato la stessa contessa che ha aggiunto anche la presenza del bellissimo attore … L'articolo Patrizia De Blanck confermata per il Gf Vip Nella Casa anche Garko, la Vento e la Gregoraci proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Cosmicpolitan_ : RT @Viperissima_: Elisabetta Gregoraci Flavia Vento Patrizia de Blanck Gabriel Garko Eva Grimaldi Tommaso Zorzi Giovanni Terzi Asia Argento… - lightingsparks : RT @Viperissima_: Elisabetta Gregoraci Flavia Vento Patrizia de Blanck Gabriel Garko Eva Grimaldi Tommaso Zorzi Giovanni Terzi Asia Argento… - Ale7_23 : RT @Viperissima_: Elisabetta Gregoraci Flavia Vento Patrizia de Blanck Gabriel Garko Eva Grimaldi Tommaso Zorzi Giovanni Terzi Asia Argento… - prestia_fabio : RT @tvblogit: Grande Fratello Vip 2020, 'Gabriel Garko, Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento e Patrizia De Blanck concorrenti' (VIDEO) https:… - bellicapelli15 : Grande Fratello Vip 2020, 'Gabriel Garko, Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento e Patrizia De Blanck concorrenti' (VID… -