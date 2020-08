Ombretto blu: a chi sta bene, come utilizzarlo, tutorial video (Di venerdì 7 agosto 2020) L’Ombretto blu, un ‘evergreen’ del makeup di tutti i tempi, una tonalità amata da moltissime donne e in perfetta tendenza con il makeup 2020. Scopriamo a chi sta bene, come utilizzarlo. Se siete delle amanti del colore e soprattutto del makeup glam e di tendenza, non potrete non sfoggiare almeno un trucco occhi che veda … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Il blu, un colore decisamente raffinato, un’alternativa, che almeno nel makeup regala la possibilità di realizzare un look diverso e a tutte le età. Vi sono infatti diverse tipologie di formulazione, ...

