Napoli obbligato dalla UEFA a lasciare in Italia dirigenti e funzionari (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Napoli è stato obbligato dalla UEFA a lasciare in Italia parte di dirigenti e funzionari per via del limite massimo di unità all'interno dell'impianto

Pronostici Champions League: Barcellona-Napoli, agli azzurri serve un'impresa

Debutto assoluto quello del Napoli al Camp Nou che, dopo l’1 a 1 del San Paolo, contro il Barcellona va a caccia della qualificazione alle Final Eight di Champions League nella gara di ritorno degli o ...

Fisco: Eurispes, è Reggio Calabria la città in Italia dove si pagano più tasse

REGGIO CALABRIA – Reggio Calabria è il comune d’Italia dove una famiglia media è costretta a pagare più tasse: l’ammontare complessivo di Irpef, Tasi, bollo auto, Tari e addizionali comunali e regiona ...

