Mini focolaio di Covid-19 in una fabbrica Amadori a Teramo (Di venerdì 7 agosto 2020) Un focolaio di Coronavirus è stato identificato in uno stabilimento Amadori di Controguerra, in provincia di Teramo, dove 8 dipendenti sono stati trovati positivi al Covid-19: a loro si sono aggiunti ... Leggi su globalist

Un focolaio di Coronavirus è stato identificato in uno stabilimento Amadori di Controguerra, in provincia di Teramo, dove 8 dipendenti sono stati trovati positivi al Covid-19: a loro si sono aggiunti ...

Coronavirus, il virologo Crisanti: "Rischio contagi in vacanza? Evitate pullman, ristoranti chiusi e discoteche"

Autunno da temere, rischio di mini-lockdown, virus che non ha perso carica virale, no ai viaggi in pullman e poi attenzione alle frontiere: il virologo Andrea Crisanti fa il punto della situazione sul ...

Un focolaio di Coronavirus è stato identificato in uno stabilimento Amadori di Controguerra, in provincia di Teramo, dove 8 dipendenti sono stati trovati positivi al Covid-19: a loro si sono aggiunti ...

Autunno da temere, rischio di mini-lockdown, virus che non ha perso carica virale, no ai viaggi in pullman e poi attenzione alle frontiere: il virologo Andrea Crisanti fa il punto della situazione sul ...