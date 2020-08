Juventus, Sarri ha le valigie pronte? Pistocchi: “Non è scoccata la scintilla con alcuni calciatori” (Di venerdì 7 agosto 2020) È bastato un punto in più degli avversari a Maurizio Sarri per vincere il suo primo grande trofeo in Italia. Grazie alla Juventus, l’ex allenatore del Napoli ha messo nella sua bacheca un prestigioso Scudetto, anche se sono ben nove anni consecutivi che lo vincono i bianconeri. In ogni caso, in casa Juventus si inizia … L'articolo Juventus, Sarri ha le valigie pronte? Pistocchi: “Non è scoccata la scintilla con alcuni calciatori” Leggi su dailynews24

juventusfc : La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE… - pisto_gol : Nel dopo-EuropaLeague, un godibilissimo confronto Adani-Bergomi su Dybala, Sarri, Inter e Juventus. Perché le trasm… - juventusfc : Obiettivo ? Lisbona! Le parole di #Sarri e @bonucci_leo19 - CalcioNews24 : Juventus, Sarri: «Chiellini? Gli è mancata continuità» - OdeonZ__ : Tardelli: 'Juve, uscire sarebbe un dramma. Ma Sarri merita di restare' -