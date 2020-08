Juventus-Lione: la doppietta di Cr7 non basta. La stagione dei bianconeri è finita (Di venerdì 7 agosto 2020) 90+6'- Finisce qui! La Juventus è fuori dalla Champions League. La stagione dei bianconeri termina con una vittoria per 2-1 all'Allianz Stadium. La Juve paga la sconfitta per 1-0 all'andata. FT - Ci ... Leggi su globalist

juventusfc : Ci siamo. La #UCL sta per tornare. #JuveOL, -1. #FinoAllaFine - juventusfc : E' iniziato il prepartita di #JuveOL nella sezione @JuventusTV di sito e App! SCALDIAMO I MOTORI INSIEME!… - juventusfc : La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE… - Karen__Green_ : RT @SimoneFocarazzo: BOMBA di mercato ++ seguendo la tradizione, la Juve preleva Depay dal Lione++ (non sapendo che la Champions non la alz… - Antonio25464346 : @Giampistyle Forse la peggior Juventus di sempre, non aggiungo altro! ????? onore al Lione ?? -